中国政策：新版外商投资产业目录减少30条限制性措施，扩大开放领域

路透北京6月28日 - 中国国家发展改革委和商务部周三发布《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，与2015年版相比，减少30条限制性措施，鼓励类条目数量则基本不变，继续鼓励外资投向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域；并将于7月28日起正式施行。

发改委网站发布的新闻稿指出，从行业看，新版目录进一步提高服务业、制造业、采矿业等领域开放水平。服务业重点取消了公路旅客运输、外轮理货、资信调查与评级服务、会计审计、农产品批发市场等领域准入限制。

制造业则重点取消了轨道交通设备、汽车电子、新能源汽车电池、摩托车、食用油脂、燃料乙醇等领域准入限制，放宽了纯电动汽车等领域准入限制；采矿业重点取消了非常规油气、贵金属、锂矿等领域准入限制。

新版目录并明确提出外商投资准入负面清单，删除2015年版中内外资一致的限制性措施；原限制类和禁止类中的11个条目按内外资一致原则管理。

“内外资一致的限制性措施以及不属于准入范畴的限制性措施，不列入外商投资准入负面清单，...负面清单之外的领域，原则上不得实行对外资准入的限制性措施，外商投资项目和企业设立实行备案管理。”新闻稿称。

从条目看，新版目录限制性措施共63条（包括限制类条目35条、禁止类条目28条），比2015年版的93条限制性措施（包括鼓励类有股比要求条目19条、限制类条目38条、禁止类条目36条）减少了30条；鼓励类条目共348条，与2015年版目录相比，新增6条，删除7条，修改35条。

“继续鼓励外商投资符合我国产业结构调整优化方向的领域，支持外资广泛参与‘中国制造2025’战略和创新驱动发展战略，促进引资引技引智相结合。”发改委表示。

发改委并在答记者问中指出，该目录是中国引导外商投资的重要产业政策；鼓励类外商投资项目可以享受进口设备免关税等优惠政策；对集约用地的鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，在确定土地出让底价时可按不低于所在地土地等别相对应全国工业用地出让最低价标准的70%执行。（完）

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here (发稿 马蓉；审校 张喜良)