中国政策：环评文件未经依法审批或审查批准的建设项目不得开工--国务院

路透北京8月2日 - 中国国务院周二公布关于修改建设项目环境保护管理条例的决定，加强事中事后监管，规定建设项目必须严格依法进行环境影响评价，环境影响评价文件未经依法审批或者经审查未予批准的，不得开工建设。

中国政府网刊登的决定全文，并明确审批、备案环境影响评价文件和进行相关的技术评估，均不得向企业收取任何费用，并要求环境保护部门推进政务电子化、信息化，开展环境影响评价文件网上审批、备案和信息公开。

同时对建设项目环境保护审批事项和流程进行简化，删去环境影响评价单位的资质管理、建设项目环境保护设施竣工验收审批规定；取消行业主管部门预审等环境影响评价的前置审批程序，并将环境影响评价和工商登记脱钩。

此外，还将环境影响登记表由审批制改为备案制，将环境影响报告书、报告表的报批时间由可行性研究阶段调整为开工建设前，环境影响评价审批与投资审批的关系由前置“串联”改为“并联”等。

最新规定将于今年10月1日起施行。

规定还明确了不予批准建设项目环境影响评价文件的具体情形；强化环境保护部门在设计、施工、验收过程中的监督检查职责；加大对未批先建、竣工验收中弄虚作假等行为的处罚力度；引入社会监督、建立信用惩戒机制，要求建设单位编制环境影响评价文件征求公众意见，并依法向社会公开竣工验收情况，环保部门要将有关环境违法信息记入社会诚信档案，及时向社会公开。（完）

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