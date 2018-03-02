中国政策：要推动军民融合发展战略取得实效,加快国防科技工业体制等改革

路透北京3月2日 - 周五召开的中国十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议指出，要强化思想和战略引领，推动军民融合发展战略在各地区各部门落地生根，在重点领域、重点区域、重点行业取得实效。要实现关键性改革突破，加快国防科技工业体制、装备采购制度、军品价格和税收等关键性改革，加快破除”民参军”、“军转民”壁垒。

新华社周五报导，中国国家主席习近平主持召开会议。会议称，要聚焦重点精准发力，培育一批典型，强化示范引领，以点带面推动军民融合发展整体水平提升。要加大法治建设力度，推动军民融合发展综合性立法和重点领域立法进程。

要加快形成军民融合发展组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，推动重点领域军民融合发展取得实质性进展，形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局，初步构建一体化的国家战略体系和能力。

会议强调，要准确把握军民融合发展战略任务，推进基础设施统筹建设和资源共享、国防科技工业和武器装备发展、军民科技协同创新、军地人才双向培养交流使用、社会服务和军事后勤统筹发展、国防动员现代化建设、新兴领域军民深度融合。

会议强调，国家军民融合创新示范区是推动军民融合深度发展的”试验田”，要以制度创新为重点任务，以破解影响和制约军民融合发展的体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题为主攻方向，探索新路径新模式，形成可复制可推广的经验做法。

会议审议通过了《军民融合发展战略纲要》、《中央军民融合发展委员会2018年工作要点》、《国家军民融合创新示范区建设实施方案》及第一批创新示范区建设名单。（完） (发稿 沈燕；审校 林高丽)