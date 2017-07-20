中国政策：2020年人工智能成新经济增长点，核心产业规模超1,500亿元--规划

路透北京7月20日 - 中国国务院发布通知称，目标到2020年中国人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，核心产业规模超过1,500亿元人民币，带动相关产业规模超过1万亿元。

中国政府网周四刊登印发新一代人工智能发展规划的通知指出，要成立人工智能规划推进办公室和人工智能战略咨询委员会，对人工智能重大任务和重点政策措施，要制定具体方案，开展试点示范。

“我国经济发展进入新常态，深化供给侧结构性改革任务非常艰巨，必须加快人工智能深度应用，培育壮大人工智能产业，为我国经济发展注入新动能。”通知称。

通知指出，人工智能战略目标分三步走，第一步，到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点。

第二步，到2025年人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为带动中国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进步，人工智能核心产业规模超过4,000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元。

第三步，到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心，智能经济、智能社会取得明显成效，为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础。人工智能核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元。

通知称，要重视风险评估和防控，强化前瞻预防和约束引导，近期重点关注对就业的影响，远期重点考虑对社会伦理的影响，确保把人工智能发展规制在安全可控范围内。建立健全公开透明的人工智能监管体系，实行设计问责和应用监督并重的双层监管结构，实现对人工智能算法设计、产品开发和成果应用等的全流程监管。

大力发展人工智能新兴产业；大规模推动企业智能化升级；推动人工智能与各行业融合创新，在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业和领域开展人工智能应用试点示范，推动人工智能规模化应用，全面提升产业发展智能化水平。

通知强调，中国要统筹政府和市场多渠道资金投入，加大财政资金支持力度，对人工智能基础前沿研究、关键共性技术攻关、成果转移转化、基地平台建设、创新应用示范等提供支持。利用天使投资、风险投资、创业投资基金及资本市场融资等多种渠道，引导社会资本支持人工智能发展，并鼓励国内人工智能企业“走出去”。（完）

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