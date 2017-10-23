中国数据：9月糖进口同比骤降三分之二，因高额关税削弱需求

* 9月糖进口量骤降67.5%至16万吨

* 1-9月糖进口同比减少29.8%至183万吨

* 但9月玉米进口跳增，受供应暂时吃紧影响

路透北京10月23日 - 周一公布的海关数据显示，中国9月糖进口量较上年同期减少三分之二，因对进口糖课征的高额关税继续削弱买需。

中国海关总署的数据显示，9月糖进口量SU-CN-IMP骤降67.5%至16万吨。前九个月糖进口同比减少29.8%至183万吨。

中国已将配额外的糖进口许可减少至约100万吨，几乎为去年的一半。此外受国内制糖厂游说影响，还对糖进口课征额外关税。国内制糖厂努力阻止糖进口，称进口已经损害国内制糖行业。

这导致7月糖进口仅为6万吨，创三年来最低水准。9月进口也较8月的20万吨减少20%。

与此同时，9月玉米进口量CO-CN-IMP为25万吨，同比增长逾12倍，原因是面对国内市场供应暂时趋紧的情况，买家在海外市场抢购。

数据显示，9月进口量较上月的377,518吨低出33.7%。

根据数据，今年前九个月，中国玉米进口量为228万吨，同比增长23.6%。

去年下半年，中国玉米进口量锐减，在此之前相关农业政策调整，使得国内玉米价格大幅下跌。

但近几个月，海外购买活动已然复苏，而中国玉米价格在今年多数时间也相对较高，原因是动物饲料及行业加工需求稳健。

对于干旱可能影响玉米品质并推迟收割进度的担忧，也推动国内玉米价格在8月和9月上涨。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 张涛/王洋)