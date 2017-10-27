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中国新债：上海下周五招标发行273.9亿元一般地方债，期限3-10年
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2017年10月27日 / 早上7点44分 / 1 天前

中国新债：上海下周五招标发行273.9亿元一般地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透上海10月27日 - 中国上海市财政局周五公告称，将于下周五(11月3日)招标发行总额273.9亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年、七年和10年四个品种。
    
    上述地方债中，新增一般债券为171亿元，置换一般债券102.9亿元。中诚信国际信用评级有限责任公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别            期限       规模(亿元        招标时间           起息日
                                     )                             
    一般债券           3年         54.9       11月3日9:30-10:10      11月6日
                       5年         82.1                                 
                       7年         54.8                            
                      10年         82.1                            
      总计                         273.9                                
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。     
    
    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债37,337.6868亿元。   

    中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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