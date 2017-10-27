中国新债：上海下周五招标发行273.9亿元一般地方债，期限3-10年

路透上海10月27日 - 中国上海市财政局周五公告称，将于下周五(11月3日)招标发行总额273.9亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年、七年和10年四个品种。 上述地方债中，新增一般债券为171亿元，置换一般债券102.9亿元。中诚信国际信用评级有限责任公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 3年 54.9 11月3日9:30-10:10 11月6日 5年 82.1 7年 54.8 10年 82.1 总计 273.9 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债37,337.6868亿元。 中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)