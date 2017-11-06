中国新债：上海周五将发行47.4亿元土地储备专项地方债，期限三年

路透上海11月6日 - 中国上海市财政厅周一公告，将于周五(10日)招标发行总额47.4亿 元人民币的专项土地储备地方债，含黄浦、普陀等五个城区，期限均为三年。 上述债券全部为新增专项债券，中诚信国际信用评级公司对债券的评级为AAA。 根据此前发债公告，同一时间上海市还有52.6亿元三年期普通专项地方债进行招标。 本次具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 土地储备专项债--黄浦 3年 7.9 11月l0日9:30-10:10 11月13日 区 普陀区 7.8 闵行区 11.1 浦东新区 19.6 崇明区 1 总计 47.4 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前五个工作日同期限国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15 %。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.987万亿元，其中定 向占比约27%，公开招标占比约73%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)