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中国新债：上海周五将发行47.4亿元土地储备专项地方债，期限三年
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2017年11月6日 / 上午9点57分 / 1 天前

中国新债：上海周五将发行47.4亿元土地储备专项地方债，期限三年

2 分钟阅读

    路透上海11月6日 - 中国上海市财政厅周一公告，将于周五(10日)招标发行总额47.4亿
元人民币的专项土地储备地方债，含黄浦、普陀等五个城区，期限均为三年。
    
    上述债券全部为新增专项债券，中诚信国际信用评级公司对债券的评级为AAA。
    
    根据此前发债公告，同一时间上海市还有52.6亿元三年期普通专项地方债进行招标。
            
    本次具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                   )                           
 土地储备专项债--黄浦    3年      7.9     11月l0日9:30-10:10   11月13日
        区                                                     
              普陀区              7.8                              
              闵行区             11.1                              
             浦东新区            19.6                              
             崇明区                1                               
         总计                    47.4                              
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前五个工作日同期限国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15
%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.987万亿元，其中定
向占比约27%，公开招标占比约73%。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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