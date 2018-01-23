中国新债：中央汇金周四将簿记建档发行100亿元中期票据，期限三年

路透上海1月23日 - 在去年11月首次发行中期票据后，中国中央汇金投资有限责任公司周二公告，将于周四(25日)在银行间市场发行2018年度第一期中票，金额100亿元人民币，期限三年。所募资金用于优化负债结构、补充流动资金等。

该期债的具体簿记建档时间为1月25日9:00-17:00，缴款和起息日为1月29日，1月30日上市。主承销商(联席)为农业银行和中金公司，簿记建档技术支持机构为北金所，债券托管人为上海清算所。

联合资信评估有限公司对发行人主体和本期中票的评级均为AAA。

截至本募集说明书签署日，中央汇金公司已发行未到期的政府支持机构债券和中期票据，合计余额1,240亿元，其中前者余额1,090亿元，后者150亿元。

截至2016年末，中央汇金直接持有19家控参股机构股权，控参股公司资产总额约为103万亿元，约占国内金融业总资产的一半；持有控参股公司权益约3.8万亿元，约占中央级国有金融资本权益的一半。

根据未审计财务报表，截至2017年9月末，中央汇金公司资产总额44,921亿元，负债总额5,473亿元，所有者权益39,447亿元。当年前九个月实现营业总收入4,156亿元，净利润 4,004亿元。(完)

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