中国新债：云南下周五将发行400亿元一般及专项地方债，期限5/7/10年

路透上海6月30日 - 中国云南省财政厅周五公告，将于下周五(7月7日)招标发行总额40 0亿元人民币一般及专项地方债，其中一般债三期，期限五、七、10年，专项债两期，含五 年、七年品种。 其中，一般债发行规模390亿元，含新增债券341亿元、置换债券49亿元；专项地方债发 行规模10亿元，全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 145 7月7日上午9:20-10:00 7月10日 7年 145 10年 100 小计 390 专项债券 5年 5 7月7日上午10:20-11:00 7月10日 7年 5 小计 10 小计 400 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)