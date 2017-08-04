FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
10 天内
中国新债：云南下周四将招标发行280亿元一般及专项地方债，期限3-10年
#人民币汇改
#半岛局势
#金融监管
#“通俄门”
#图片精选
频道
专题
习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制
半岛局势
习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
中国财经
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
深度分析
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月4日 / 凌晨12点06分 / 10 天内

中国新债：云南下周四将招标发行280亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月4日 - 中国云南省财政厅周四晚公告称，将于下周四(10日)招标发行总额2
80亿元人民币的一般和专项地方债，一般债期限三、五、七、10年，专项债五年、七年。
    
    上述一般债含新增债券130.3亿元和置换债94.9亿元，专项债含新增债券6亿元，置换债
券48.8亿元。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别            期限       规模(亿元        招标时间           发行期
                                     )                             
    一般债券           3年         51.3       8月10日9:30-10:10      8月11日
                       5年          42                                  
                       7年         66.9                                 
                      10年          65                                  
      小计                         225.2                           
    专项债券           5年         29.8      8月10日10:30-11:10      8月11日
                       7年          25                             
      小计                         54.8                                 
      总计                          280                                 
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲
线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%
。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below