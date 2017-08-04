中国新债：云南下周四将招标发行280亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海8月4日 - 中国云南省财政厅周四晚公告称，将于下周四(10日)招标发行总额2 80亿元人民币的一般和专项地方债，一般债期限三、五、七、10年，专项债五年、七年。 上述一般债含新增债券130.3亿元和置换债94.9亿元，专项债含新增债券6亿元，置换债 券48.8亿元。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 51.3 8月10日9:30-10:10 8月11日 5年 42 7年 66.9 10年 65 小计 225.2 专项债券 5年 29.8 8月10日10:30-11:10 8月11日 7年 25 小计 54.8 总计 280 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲 线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20% 。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)