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中国新债：内蒙古下周一将发行301亿元一般和专项地方债，期限5-10年
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2017年10月17日 / 凌晨1点52分 / 8 天前

中国新债：内蒙古下周一将发行301亿元一般和专项地方债，期限5-10年

2 分钟阅读

    路透北京10月17日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一稍晚公告，将于下周一(23日)招标
发行总额301亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括五、七和10年。
    
    公告显示，一般债券发行总额224.146亿元，全部为置换债券，期限包括五、七和10年
三种；专项债发行总额76.854亿元，亦全部为置换债券，期限包括五和10年两种。
    
    中债资信评估有限责任公司对该债券评级为AAA。具体发行明细如下：    
        类别          期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                 )                           
      一般债券         5年    35.846    10月23日14：00-14:4  10月24日
                                                 0           
                       7年     58.4                              
                      10年     129.9                             
        小计                  224.146                            
      专项债券         5年    38.427    10月23日15:00-15:40  10月24日
                      10年    38.427                             
        小计                  76.854                             
        总计                    301                              
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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