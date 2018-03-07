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March 7, 2018 / 1:37 AM / 2 days ago

中国新债：内蒙古下周二发行145.5亿一般和专项地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透上海3月7日 - 中国内蒙古自治区财政厅周二晚公告，将于下周二（13日）招标发
行总额145.5004亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债含三、五、七、10年，专项债期
限五年和10年。
    
    上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对其评级均为AAA级。
    
    以下为发行明细：
        类别           期限     规模(亿元)        招标时间          起息日
      一般债券          3年       10.5648    3月13日14:00-14:40    3月14日
                        5年        32.4                                
                        7年        32.4                                
                       10年        32.4                                
        小计                     107.7648                              
      专项债券          5年       18.8678    3月13日15:00-15:40    3月14日
                       10年       18.8678                              
        小计                      37.7356                              
        合计                     145.5004                              
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间为招标日前五个工作日
中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%
之间。
         
    据路透统计，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元，规模较2016年下降近
三成。当年以公开招标方式发行的地方债占比74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持
平。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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