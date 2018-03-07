中国新债：内蒙古下周二发行145.5亿一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海3月7日 - 中国内蒙古自治区财政厅周二晚公告，将于下周二（13日）招标发 行总额145.5004亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债含三、五、七、10年，专项债期 限五年和10年。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对其评级均为AAA级。 以下为发行明细： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 一般债券 3年 10.5648 3月13日14:00-14:40 3月14日 5年 32.4 7年 32.4 10年 32.4 小计 107.7648 专项债券 5年 18.8678 3月13日15:00-15:40 3月14日 10年 18.8678 小计 37.7356 合计 145.5004 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间为招标日前五个工作日 中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮30% 之间。 据路透统计，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元，规模较2016年下降近 三成。当年以公开招标方式发行的地方债占比74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持 平。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)