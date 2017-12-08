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中国新债：内蒙古下周五将发35亿元五年专项地方债，含13期土地储备债
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December 8, 2017 / 10:09 AM / in a day

中国新债：内蒙古下周五将发35亿元五年专项地方债，含13期土地储备债

2 分钟阅读

    路透上海12月8日 - 中国内蒙古自治区财政厅周五公告称，将于下周五(15日)招标发行
35亿元的专项地方债，期限均为五年，其中1.2亿元为一般专项债，33.8亿元为土地储备专
项债。
    
    该期专项债将通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统招标；中债资信评估有限责
任公司对其评级为AAA。    
      类别        期限   规模(亿元)          招标时间           起息日
 专项地方债(一    5年        1.2       12月15日10:30-11:10     12月18日
      般)                                                     
 土地储备专项债                                                    
   呼和浩特市     5年        3.8       12月15日 9:30-10:10     12月18日
     包头市       5年        1.7                                   
   呼伦贝尔市     5年        4.9                                   
     兴安盟       5年        2.4                                   
     通辽市       5年        2.7                                   
     赤峰市       5年         5                                    
   锡林郭勒盟     5年        2.5                                   
   乌兰察布市     5年        2.3       12月15日10:30-11:10     12月18日
   鄂尔多斯市     5年        4.7                                   
   巴彦淖尔市     5年         2                                    
     乌海市       5年        0.9                                   
    阿拉善盟      5年        0.6                                   
    满洲里市      5年        0.3                                   
      小计                  33.8                                   
      总计                   35                                    
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮30%。
         
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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