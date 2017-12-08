中国新债：内蒙古下周五将发35亿元五年专项地方债，含13期土地储备债

路透上海12月8日 - 中国内蒙古自治区财政厅周五公告称，将于下周五(15日)招标发行 35亿元的专项地方债，期限均为五年，其中1.2亿元为一般专项债，33.8亿元为土地储备专 项债。 该期专项债将通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统招标；中债资信评估有限责 任公司对其评级为AAA。 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 专项地方债(一 5年 1.2 12月15日10:30-11:10 12月18日 般) 土地储备专项债 呼和浩特市 5年 3.8 12月15日 9:30-10:10 12月18日 包头市 5年 1.7 呼伦贝尔市 5年 4.9 兴安盟 5年 2.4 通辽市 5年 2.7 赤峰市 5年 5 锡林郭勒盟 5年 2.5 乌兰察布市 5年 2.3 12月15日10:30-11:10 12月18日 鄂尔多斯市 5年 4.7 巴彦淖尔市 5年 2 乌海市 5年 0.9 阿拉善盟 5年 0.6 满洲里市 5年 0.3 小计 33.8 总计 35 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)