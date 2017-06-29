中国新债：内蒙古下周四将发行359.4亿元四期一般地方债，期限3-10年

路透上海6月29日 - 中国内蒙古自治区财政厅周四公告，将于下周四(7月6日)招标发行总额359.4亿元人民币四期一般地方债，期限包括三、五、七和10年。 上述债券为该自治区今年第二批一般债，全部为新增债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 107.82 7月6日下午1:30-2:10 7月7日 5年 107.82 7年 107.82 10年 35.94 总计 359.4 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)