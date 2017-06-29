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中国新债：内蒙古下周四将发行359.4亿元四期一般地方债，期限3-10年
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2017年6月29日 / 早上6点32分 / 1 个月内

中国新债：内蒙古下周四将发行359.4亿元四期一般地方债，期限3-10年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海6月29日 - 中国内蒙古自治区财政厅周四公告，将于下周四(7月6日)招标发行总额359.4亿元人民币四期一般地方债，期限包括三、五、七和10年。
    
    上述债券为该自治区今年第二批一般债，全部为新增债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元        招标时间           发行期
                              )                             
    一般债券       3年     107.82     7月6日下午1:30-2:10     7月7日
                   5年     107.82                                
                   7年     107.82                                
                   10年     35.94                                
      总计                  359.4                                
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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