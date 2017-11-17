中国新债：内蒙古定向发9.85亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

路透北京11月17日 - 中国内蒙古自治区财政厅周五公告称，当日采用定向承销方式， 发行了总额9.8468亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年 ，专项债含五年和10年，各期限中标利率较下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮16%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 0.4589 3 4.34 3.74 60 16 券 1.4 5 4.53 3.91 62 16 1.4 7 4.62 3.98 64 16 1.4 10 4.56 3.94 62 16 小计 4.6589 专项债 2.594 5 4.53 3.91 62 16 券 2.5939 10 4.56 3.94 62 16 小计 5.1879 总计 9.8468 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债， 各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应 当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 (完) 参看相关细节，请点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)