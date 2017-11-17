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中国新债：内蒙古定向发9.85亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%
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2017年11月17日 / 早上8点50分 / 更新于 1 天前

中国新债：内蒙古定向发9.85亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

2 分钟阅读

    路透北京11月17日 - 中国内蒙古自治区财政厅周五公告称，当日采用定向承销方式，
发行了总额9.8468亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年
，专项债含五年和10年，各期限中标利率较下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮16%。 
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：   
    
 债券类   规模（亿元  期限（年  利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别         ）         ）        ）         ）            ）           ）
 一般债     0.4589       3        4.34       3.74           60           16
   券                                                                
             1.4         5        4.53       3.91           62           16
             1.4         7        4.62       3.98           64           16
             1.4         10       4.56       3.94           62           16
  小计      4.6589                                                        
 专项债     2.594        5        4.53       3.91           62           16
   券                                                                
            2.5939       10       4.56       3.94           62           16
  小计      5.1879                                                              
  总计      9.8468                                                              
 
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，
各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应
当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。  (完)
    
    参看相关细节，请点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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