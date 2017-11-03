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中国新债：内蒙定向发132.04亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%
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2017年11月3日 / 上午9点17分 / 更新于 1 天前

中国新债：内蒙定向发132.04亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

2 分钟阅读

    路透上海11月3日 - 中国内蒙古自治区财政厅周五公告，当日采用定向承销方式，发行
了总额132.0448亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年，
专项债含五年和10年，各期限中标利率较下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮16%。 
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：   
    债券类别        规模      期限   利率    基准利   上浮基   上浮幅
                   (亿元)     (年)    (%)      率       点       度
                                               (%)     (bp)      (%)
    一般债券       3.2062      3     4.29     3.70      59       16
                    9.39       5     4.49     3.87      62       16
                    9.39       7     4.54     3.91      63       16
                    9.39       10    4.49     3.87      62       16
      小计         31.3762                                        
     专项债券      50.3343     5     4.49     3.87      62       16
                   50.3343     10    4.49     3.87      62       16
      小计        100.6686                                        
      总计        132.0448                                        
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，
各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应
当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

     路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向
占比约28%，公开招标占比约72%。(完)
    
    参看相关细节，请点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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