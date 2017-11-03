中国新债：内蒙定向发132.04亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

路透上海11月3日 - 中国内蒙古自治区财政厅周五公告，当日采用定向承销方式，发行 了总额132.0448亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年， 专项债含五年和10年，各期限中标利率较下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮16%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模 期限 利率 基准利 上浮基 上浮幅 (亿元) (年) (%) 率 点 度 (%) (bp) (%) 一般债券 3.2062 3 4.29 3.70 59 16 9.39 5 4.49 3.87 62 16 9.39 7 4.54 3.91 63 16 9.39 10 4.49 3.87 62 16 小计 31.3762 专项债券 50.3343 5 4.49 3.87 62 16 50.3343 10 4.49 3.87 62 16 小计 100.6686 总计 132.0448 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债， 各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应 当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向 占比约28%，公开招标占比约72%。(完) 参看相关细节，请点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)