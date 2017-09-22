中国新债：农发行下周一将增发至多190亿元四期债，期限1/3/5/10年

路透上海9月22日 - 中国农业发展银行周四稍晚公告，将于下周一(25日)招标增发四期 固息债，包括追加发行在内，总计规模不超过190亿元人民币，期限包括一年、三年、五年 和10年。 上述债券为该行今年第10期 、第11期 、第12期CN170 412=CFXS和第15期 的增发债，票面利率3.58%、4.12%、4.21%和4.39%。首 场发行结束后，可各追加不超过10亿元。 具体发行条款如下： 2017年第10/11/12/15期增发债 ----------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3/10年：40亿；5年：30亿 追加规模 各不超过10亿 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3年：9月25日下午14:00-15:00 5/10年：9月25日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 9月27日 起息日 1年：2017/7/26；10年：2017/9/8 3/5年：2017/8/23 发行期 9月26日至9月27日 上市日 9月29日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% -----------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)