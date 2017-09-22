FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国新债：农发行下周一将增发至多190亿元四期债，期限1/3/5/10年
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月22日 / 凌晨1点33分 / 1 个月内

中国新债：农发行下周一将增发至多190亿元四期债，期限1/3/5/10年

2 分钟阅读

    路透上海9月22日 - 中国农业发展银行周四稍晚公告，将于下周一(25日)招标增发四期
固息债，包括追加发行在内，总计规模不超过190亿元人民币，期限包括一年、三年、五年
和10年。
    
    上述债券为该行今年第10期               、第11期               、第12期CN170
412=CFXS和第15期               的增发债，票面利率3.58%、4.12%、4.21%和4.39%。首
场发行结束后，可各追加不超过10亿元。
            
    具体发行条款如下：          
 
                    2017年第10/11/12/15期增发债
   -----------------------------------------------------
    招标规模上限    1/3/10年：40亿；5年：30亿
    追加规模        各不超过10亿
    期限/计息方式   1/3/5/10年固息
    招标时间        1/3年：9月25日下午14:00-15:00
                    5/10年：9月25日下午14:00-15:30
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          9月27日
    起息日          1年：2017/7/26；10年：2017/9/8
                    3/5年：2017/8/23
    发行期          9月26日至9月27日
    上市日          9月29日
    基本承销额      无
    承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    -----------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below