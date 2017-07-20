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中国新债：农发行下周一将招标发行至多140亿元三期债，期限1/7/10年
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2017年7月20日 / 上午9点04分 / 19 天前

中国新债：农发行下周一将招标发行至多140亿元三期债，期限1/7/10年

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透北京7月20日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(24日)招标发行三期固息
债，包括追加发行在内，总计规模不超过140亿元人民币，期限包括一年、七年和10年，本
次发行境外机构仍可通过“债券通”渠道参与。
    
    上述三期债中，一年期为新发债，七年和10年期分别为该行今年第四期CN170404=CFXS
和第五期               的增发债，票面利率为3.83%和3.85%。首场招标结束后，各期限
均各可追加不超过10亿元。
        
    具体发行条款如下：          
 
                    2017年第10期新发和4/5期增发债
   ------------------------------------------------------
    招标规模上限    1年：40亿，可追加不超过10亿
                    7年：30亿，可追加不超过10亿
                    10年：40亿，可追加不超过10亿
    期限/计息方式   1/7/10年固息
    招标时间        7月24日下午14:00-15:00
                    追加投标时间为首场中标确认后30分钟
    招标方式        单一利率/价格中标(荷兰式)
    缴款日          7月26日
    起息日          1年：2017/7/26；7/10年：2017/1/6
    发行期          7/25-7/26
    上市日          7月28日
    基本承销额      无
    承揽费          1年：0.05%；7/10年：0.15%
    ------------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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