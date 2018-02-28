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February 28, 2018 / 3:23 AM / a day ago

中国新债：农发行下周一将招标发行至多220亿元三期债，期限1/3/5年

1 分钟阅读

    路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(3月5日)招标发行三期债
，包括追加发行在内总规模不超过220亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。
    
    上述三期债中，一年品种为农发行2018年第四期新发债，三年和五年品种为2018年第二
期               和第三期               增发债，票面利率分别为4.82%和4.99%。
                
    具体发行条款如下：          
 
                   2018年第四期新发债/2018年第2、3期增发债
   ---------------------------------------------------------
    招标规模上限    1年：70亿元；3/5年：60亿
    追加上限        各可追加不超过10亿元
    期限/计息方式   1/3/5年固息
    招标时间        3月5日下午14:00-15:00
    招标方式        单一利率或价格中标（荷兰式）
    缴款日          3月7日
    起息日          1年：2018/3/7；3年：2018/1/24
                    5年：2018/1/24
    发行期          3月6日-3月7日
    上市日          3月9日
    基本承销额      无
    承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.10%
   ---------------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞；审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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