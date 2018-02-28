中国新债：农发行下周一将招标发行至多220亿元三期债，期限1/3/5年

路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(3月5日)招标发行三期债 ，包括追加发行在内总规模不超过220亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。 上述三期债中，一年品种为农发行2018年第四期新发债，三年和五年品种为2018年第二 期 和第三期 增发债，票面利率分别为4.82%和4.99%。 具体发行条款如下： 2018年第四期新发债/2018年第2、3期增发债 --------------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：70亿元；3/5年：60亿 追加上限 各可追加不超过10亿元 期限/计息方式 1/3/5年固息 招标时间 3月5日下午14:00-15:00 招标方式 单一利率或价格中标（荷兰式） 缴款日 3月7日 起息日 1年：2018/3/7；3年：2018/1/24 5年：2018/1/24 发行期 3月6日-3月7日 上市日 3月9日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10% ---------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)