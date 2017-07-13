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中国新债：农发行下周一将招标增发至多100亿元两期债，期限三和五年
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2017年7月13日 / 早上7点59分 / 22 天内

中国新债：农发行下周一将招标增发至多100亿元两期债，期限三和五年

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透上海7月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标增发两期固息
债，包括追加发行在内，总计规模不超过100亿元人民币，期限三年和五年，本次发行境外
机构仍可通过“债券通”渠道参与。
    
    刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债分别为该行今年第七期CN170407=CFXS
和第九期               增发债，票面利率为3.98%和4.13%。首场招标结束后，两期债均
各可追加不超过10亿元。
        
    具体发行条款如下：          
 
                    2017年第7/9期增发债
   ------------------------------------------------------
    招标规模上限    3年：40亿，可追加不超过10亿
                    5年：40亿，可追加不超过10亿
    期限/计息方式   3/5年固息
    招标时间        7月17日下午14:00-15:00
                    追加投标时间为首场中标确认后30分钟
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          7月19日
    起息日          3年：2017/4/19；5年：2017/4/21
    发行期          7/18-7/19
    上市日          7月21日
    基本承销额      无
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%
    ------------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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