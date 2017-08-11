FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 天前
中国新债：农发行下周一将招标增发至多100亿元两期债，期限三和五年
#半岛局势
#路透精英汇
#“通俄门”
#人民币汇改
#图片精选
频道
专题
热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商
半岛局势
热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商
中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓
中国财经
中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓
焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致
深度分析
焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月11日 / 凌晨3点55分 / 3 天前

中国新债：农发行下周一将招标增发至多100亿元两期债，期限三和五年

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透上海8月11日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周一(14日)招标增发两期固息
债，包括追加发行在内，总计规模不超过100亿元人民币，期限三年和五年。
    
    上述两期债分别为该行今年第七期               和第九期               增发债，
票面利率为3.98%和4.13%。首场招标结束后，两期债均各可追加不超过10亿元。
        
    具体发行条款如下：          
 
                    2017年第7/9期增发债
   ------------------------------------------------------
    招标规模上限    3年：40亿，可追加不超过10亿
                    5年：40亿，可追加不超过10亿
    期限/计息方式   3/5年固息
    招标时间        8月14日下午14:00-15:00
                    追加投标时间为首场中标确认后30分钟
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          8月16日
    起息日          3年：2017/4/19；5年：2017/4/21
    发行期          8/15-8/16
    上市日          8月18日
    基本承销额      无
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%
    ------------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below