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February 23, 2018 / 9:33 AM / a day ago

中国新债：农发行下周一将招标增发至多310亿元五期债，期限1-10年

2 分钟阅读

    路透上海2月23日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周一(26日)招标增发五期债，
包括追加发行在内总规模不超过310亿元人民币，期限包括一年、三年、五年、七年和10年
。
    
    上述五期债为农发行2017年第13期               、2018年第二期               、
2018年第三期               、2018年第一期               和2017年第15期CN170415=
CFXS的增发债，票面利率依次为4.02%、4.82%、4.99%、4.98%和4.39%。
                
    具体发行条款如下：          
 
        2017年第13期/2018年第2、3、1期/2017年第15期增发债
   ---------------------------------------------------------
    招标规模上限    1/3/5年：60亿；7年：30亿；10年：50亿
    追加上限        各可追加不超过10亿元
    期限/计息方式   1/3/5/7/10年固息
    招标时间        1/3/5年：2月26日下午14:00-15:00
                    7/10年：2月26日下午14:00-15:30
    招标方式        单一价格中标（荷兰式）
    缴款日          3月1日
    起息日          1年：2017/11/10；3年：2018/1/24；5年：2018/1/24
                    7年：2018/1/12； 10年：2017/9/8
    发行期          2月27日-3月1日
    上市日          3月5日
    基本承销额      无
    承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
   ---------------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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