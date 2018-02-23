中国新债：农发行下周一将招标增发至多310亿元五期债，期限1-10年

路透上海2月23日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周一(26日)招标增发五期债， 包括追加发行在内总规模不超过310亿元人民币，期限包括一年、三年、五年、七年和10年 。 上述五期债为农发行2017年第13期 、2018年第二期 、 2018年第三期 、2018年第一期 和2017年第15期CN170415= CFXS的增发债，票面利率依次为4.02%、4.82%、4.99%、4.98%和4.39%。 具体发行条款如下： 2017年第13期/2018年第2、3、1期/2017年第15期增发债 --------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3/5年：60亿；7年：30亿；10年：50亿 追加上限 各可追加不超过10亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月26日下午14:00-15:00 7/10年：2月26日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 3月1日 起息日 1年：2017/11/10；3年：2018/1/24；5年：2018/1/24 7年：2018/1/12； 10年：2017/9/8 发行期 2月27日-3月1日 上市日 3月5日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% ---------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞； 审校 林高丽)