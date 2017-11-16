中国新债：农发行下周一招标增发至多110亿元两期债，期限三年和五年

路透北京11月16日 - 中国农业发展银行周四公告称，将于下周一(20日)招标增发两期 固息债，包括追加发行在内，发行规模不超过110亿元人民币，期限三年和五年。 上述两期债分别为该行2017年第11期 、第12期 金融债 的增发债，票面利率为4.12%和4.21%。 具体发行条款如下： 2017年第11/12期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：50亿；5年：40亿元 均可追加不超过10亿元 期限/计息方式 3/5年固息 首场招标时间 11月20日14:00-15:00 追加招标时间 首场结束后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 11月22日 起息日 2017/8/23 发行期 11/21-11/22 上市日 11月24日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10% ------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)