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中国新债：农发行下周一招标增发至多110亿元两期债，期限三年和五年
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2017年11月16日 / 上午9点04分 / 1 天前

中国新债：农发行下周一招标增发至多110亿元两期债，期限三年和五年

1 分钟阅读

    路透北京11月16日 - 中国农业发展银行周四公告称，将于下周一(20日)招标增发两期
固息债，包括追加发行在内，发行规模不超过110亿元人民币，期限三年和五年。
    
    上述两期债分别为该行2017年第11期               、第12期               金融债
的增发债，票面利率为4.12%和4.21%。
        
    具体发行条款如下：          
 
                    2017年第11/12期增发债
   ------------------------------------------------------
    招标规模上限    3年：50亿；5年：40亿元
                    均可追加不超过10亿元
    期限/计息方式   3/5年固息
    首场招标时间    11月20日14:00-15:00
    追加招标时间    首场结束后30分钟
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          11月22日
    起息日          2017/8/23
    发行期          11/21-11/22
    上市日          11月24日
    基本承销额      无
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%
    ------------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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