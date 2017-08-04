中国新债：农发行下周三将招标增发至多140亿元三期债，期限1/7/10年

路透上海8月4日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(8月9日)招标增发三期固 息债，包括追加发行在内，总计规模不超过140亿元人民币，期限一年、七年和10年；本次 发行境外机构仍可通过“债券通”渠道参与。 上述三期债分别为该行今年第10期 、第四期 和第五期 增发债，票面利率为3.58%、3.83%和3.85%。首场招标结束后，三期债均各 可追加不超过10亿元。 具体发行条款如下： 2017年第10/4/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿，可追加不超过10亿 7年：30亿，可追加不超过10亿 10年：40亿，可追加不超过10亿 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 8月9日下午14:00-15:00 追加投标时间为首场中标确认后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 8月11日 起息日 1年：2017/7/26；7/10年：2017/1/6 发行期 8/10-8/11 上市日 8月15日 基本承销额 无 承揽费 1年：0.05%；7/10年：0.15% ------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)