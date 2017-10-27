中国新债：农发行下周三将招标增发至多200亿三期债，期限一、七和10年

路透上海10月27日 - 中国农业发展银行周五公告，包括追加规模在内，将于下周三(11 月1日)招标增发至多200亿元人民币三期固息债，期限包括一年、七年和10年。 上述三期债为该行今年第10期 、第四期 和第15期CN1 70415=CFXS的增发债，票面利率为3.58%、3.83%和4.39%。 具体发行条款如下： 2017年第10/4/15期增发债 ------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：70亿；7年：30亿 追加上限 均各可追加不超过10亿元 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 11月1日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 11月3日 起息日 1年：7/26；7年：1/6；10年：9/8 发行期 11月2日-11月3日 上市日 11月7日 基本承销额 无 承揽费 1年：0.05%；7/10年：0.15% ------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)