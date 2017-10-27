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中国新债：农发行下周三将招标增发至多200亿三期债，期限一、七和10年
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2017年10月27日 / 凌晨2点29分 / 1 天前

中国新债：农发行下周三将招标增发至多200亿三期债，期限一、七和10年

1 分钟阅读

    路透上海10月27日 - 中国农业发展银行周五公告，包括追加规模在内，将于下周三(11
月1日)招标增发至多200亿元人民币三期固息债，期限包括一年、七年和10年。
    
    上述三期债为该行今年第10期               、第四期               和第15期CN1
70415=CFXS的增发债，票面利率为3.58%、3.83%和4.39%。
            
    具体发行条款如下：          
 
                    2017年第10/4/15期增发债
   ------------------------------------------------
    招标规模上限    1/10年：70亿；7年：30亿
    追加上限        均各可追加不超过10亿元
    期限/计息方式   1/7/10年固息
    招标时间        11月1日下午14:00-15:00
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          11月3日
    起息日          1年：7/26；7年：1/6；10年：9/8
    发行期          11月2日-11月3日
    上市日          11月7日
    基本承销额      无
    承揽费          1年：0.05%；7/10年：0.15%
    ------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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