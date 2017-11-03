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中国新债：农发行下周三招标发行至多160亿三期债，期限一、七和10年
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2017年11月3日 / 凌晨2点06分 / 1 天前

中国新债：农发行下周三招标发行至多160亿三期债，期限一、七和10年

1 分钟阅读

    路透上海11月3日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(8日)招标发行三期固息
债，包括追加规模在内，总额至多160亿元人民币，期限包括一年、七年和10年。
    
    上述三期债分别为该行今年第13期新发债，以及第四期               和第15期CN17
0415=CFXS的增发债，七年和10年品种票面利率为3.83%和4.39%。
            
    具体发行条款如下：          
 
                  2017年第13期新发债和第4/15期增发债
   ------------------------------------------------
    招标规模上限    1/10年：50亿；7年：30亿
    追加上限        均各可追加不超过10亿元
    期限/计息方式   1/7/10年固息
    招标时间        11月8日下午14:00-15:00
    招标方式        单一利率或价格中标(荷兰式)
    缴款日          11月10日
    起息日          1年：11/10；7年：1/6；10年：9/8
    发行期          11月9日-11月10日
    上市日          11月14日
    基本承销额      无
    承揽费          1年：0.05%；7/10年：0.15%
    ------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

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