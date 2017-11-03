中国新债：农发行下周三招标发行至多160亿三期债，期限一、七和10年

路透上海11月3日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(8日)招标发行三期固息 债，包括追加规模在内，总额至多160亿元人民币，期限包括一年、七年和10年。 上述三期债分别为该行今年第13期新发债，以及第四期 和第15期CN17 0415=CFXS的增发债，七年和10年品种票面利率为3.83%和4.39%。 具体发行条款如下： 2017年第13期新发债和第4/15期增发债 ------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：50亿；7年：30亿 追加上限 均各可追加不超过10亿元 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 11月8日下午14:00-15:00 招标方式 单一利率或价格中标(荷兰式) 缴款日 11月10日 起息日 1年：11/10；7年：1/6；10年：9/8 发行期 11月9日-11月10日 上市日 11月14日 基本承销额 无 承揽费 1年：0.05%；7/10年：0.15% ------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)