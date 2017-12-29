中国新债：农发行下周三招标增发至多150亿三期债，期限三和五年

路透上海12月29日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(2018年1月3日)招标增 发三期固息债，包括追加规模在内，总额不超过150亿元人民币，包括两期三年品种和一期 五年品种，其中2015年第六期三年增发债150406实际剩余期限约两个月。 上述三期债为农发行2015年第六期 、2017年11期 和12 期 的增发债，票面利率依次为3.83%、4.12%和4.21%。 具体发行条款如下： 2015年第6期及2017年11/12期增发债 ------------------------------------------------ 招标规模上限 3年150406(剩余期限两个月)：60亿； 3年170411：30亿；5年：30亿； 追加上限 三期债各可追加不超过10亿元 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 首场投标：2018年1月3日下午14:00-15:00 追加投标：首场中标确认后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 2018年1月5日 起息日 3年(剩余期限三个月)：2015/3/10； 3/5年：2017/8/23 发行期 2018年1月4日-1月5日 上市日 2018年1月9日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；5年：0.1% ------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)