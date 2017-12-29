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中国新债：农发行下周三招标增发至多150亿三期债，期限三和五年
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December 29, 2017 / 9:09 AM / 更新于 20 hours ago

中国新债：农发行下周三招标增发至多150亿三期债，期限三和五年

2 分钟阅读

    路透上海12月29日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(2018年1月3日)招标增
发三期固息债，包括追加规模在内，总额不超过150亿元人民币，包括两期三年品种和一期
五年品种，其中2015年第六期三年增发债150406实际剩余期限约两个月。
    
    上述三期债为农发行2015年第六期               、2017年11期               和12
期               的增发债，票面利率依次为3.83%、4.12%和4.21%。
                
    具体发行条款如下：          
 
                   2015年第6期及2017年11/12期增发债
   ------------------------------------------------
    招标规模上限    3年150406(剩余期限两个月)：60亿；
                    3年170411：30亿；5年：30亿；
    追加上限        三期债各可追加不超过10亿元
    期限/计息方式   3/5年固息
    招标时间        首场投标：2018年1月3日下午14:00-15:00
                    追加投标：首场中标确认后30分钟
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          2018年1月5日
    起息日          3年(剩余期限三个月)：2015/3/10；
                    3/5年：2017/8/23
    发行期          2018年1月4日-1月5日
    上市日          2018年1月9日
    基本承销额      无
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.1%
    ------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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