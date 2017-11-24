中国新债：农发行下周三招标增发至多160亿三期债，期限一、三和五年

路透上海11月24日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(29日)招标增发三期固 息债，包括追加规模在内，总额不超过160亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。 上述三期债为农发行今年第13期 、11期 和12期CN170 412=CFXS的增发债，票面利率依次为4.02%、4.12%和4.21%。 具体发行条款如下： 2017年第13/11/12期增发债 ------------------------------------------------ 招标规模上限 1/3年：50亿；5年：30亿 追加上限 三期债各可追加不超过10亿元 期限/计息方式 1/3/5年固息 招标时间 11月29日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 12月1日 起息日 1年：11/10；3/5年：8/23 发行期 11月30日-12月1日 上市日 12月5日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.1% ------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)