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中国新债：农发行下周三招标增发至多160亿三期债，期限一、三和五年
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2017年11月24日 / 早上8点08分 / 1 天前

中国新债：农发行下周三招标增发至多160亿三期债，期限一、三和五年

1 分钟阅读

    路透上海11月24日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(29日)招标增发三期固
息债，包括追加规模在内，总额不超过160亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。
    
    上述三期债为农发行今年第13期               、11期               和12期CN170
412=CFXS的增发债，票面利率依次为4.02%、4.12%和4.21%。
                
    具体发行条款如下：          
 
                    2017年第13/11/12期增发债
   ------------------------------------------------
    招标规模上限    1/3年：50亿；5年：30亿
    追加上限        三期债各可追加不超过10亿元
    期限/计息方式   1/3/5年固息
    招标时间        11月29日下午14:00-15:00
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          12月1日
    起息日          1年：11/10；3/5年：8/23
    发行期          11月30日-12月1日
    上市日          12月5日
    基本承销额      无
    承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.1%
    ------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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