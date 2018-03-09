中国新债：农发行下周三招标增发至多200亿元三期债，期限1/7/10年

路透上海3月9日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三（3月14日）招标增发三期 债，包括追加发行在内总规模不超过200亿元人民币，期限包括一年、七年和10年。 上述三期债为农发行2018年第四期 、第一期 和2017年 第15期 的增发债，票面利率为4.10%、4.98%和4.39%。 具体发行条款如下： 2018年第四期、第一期和2017年第15期增发债 --------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：70亿元；7年：40亿元；10年：60亿 追加上限 各可追加不超过10亿元 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 3月14日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 3月16日 起息日 1年：2018/3/7；7年：2018/1/12；10年：2017/9/8 发行期 3月15日-3月16日 上市日 3月20日 基本承销额 无 承揽费 1年：0.05%；7/10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)