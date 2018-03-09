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March 9, 2018 / 6:57 AM / a day ago

中国新债：农发行下周三招标增发至多200亿元三期债，期限1/7/10年

1 分钟阅读

    路透上海3月9日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三（3月14日）招标增发三期
债，包括追加发行在内总规模不超过200亿元人民币，期限包括一年、七年和10年。
    
    上述三期债为农发行2018年第四期               、第一期               和2017年
第15期               的增发债，票面利率为4.10%、4.98%和4.39%。
                
    具体发行条款如下：          
 
                    2018年第四期、第一期和2017年第15期增发债
   ---------------------------------------------------
    招标规模上限    1年：70亿元；7年：40亿元；10年：60亿
    追加上限        各可追加不超过10亿元
    期限/计息方式   1/7/10年固息
    招标时间        3月14日下午14:00-15:00
    招标方式        单一价格中标（荷兰式）
    缴款日          3月16日
    起息日          1年：2018/3/7；7年：2018/1/12；10年：2017/9/8
    发行期          3月15日-3月16日
    上市日          3月20日
    基本承销额      无
    承揽费          1年：0.05%；7/10年：0.15%
   ---------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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