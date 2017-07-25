中国新债：农发行周三增发至多100亿两期扶贫专项债，期限三年和五年

路透北京7月25日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(26日)招标增发至多100亿 元人民币两期扶贫专项金融债，期限三年和五年，发行金额均不超过50亿元；本次发行境外 机构仍可通过“债券通”渠道参与。 上述两期债为该行2016年第12期和第13期扶贫专项金融债的增发债，票面利率为2.63% 和2.98%。具体发行条款如下： 2016年第12、13期扶贫专项金融债增发债 -------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5年：50亿元 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 7月26日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 7月28日 起息日 3/5年：2016年4月6日 发行期 7/27-7/28 上市日 8月1日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10% -------------------------------------------------------------- 农发行称，本次扶贫专项金融债发行的募集资金，将全部用于农发行易地扶贫搬迁贷款 项目投放。扶贫专项债可纳入央行货币政策操作的抵质押品范围，且央行鼓励扶贫专项金融 债的登记托管和交易有关机构，对该类债券的发行、登记、托管、付息、交易等费用给予适 当减免。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)