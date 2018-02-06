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February 6, 2018 / 2:22 AM / a day ago

中国新债：农发行周三将招标增发至多180亿元三期债，期限1/7/10年

1 分钟阅读

    路透上海2月6日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(7日)招标增发三期债，包括
追加发行在内总规模不超过180亿元人民币，期限包括一年、七年和10年。
    
    上述三期债为农发行2017年第13期               、2018年第一期               和
2017年第15期               的增发债，票面利率依次为4.02%、4.98%和4.39%。
                
    具体发行条款如下：          
 
        2017年第13期/2018年第一期/2017年第15期增发债
   ------------------------------------------------
    招标规模上限    1年：70亿；7年：30亿；10年：50亿
    追加上限        各可追加不超过10亿元
    期限/计息方式   1/7/10年固息
    招标时间        2月7日下午14:00-15:00
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          2月9日
    起息日          1年：2017/11/10；7年：2018/1/12；
                    10年：2017/9/8
    发行期          2月8日-2月9日
    上市日          2月12日
    基本承销额      无
    承揽费          1年：0.05%；7/10年：0.15%
   ------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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