中国新债：农发行周三将招标增发至多180亿元三期债，期限1/7/10年

路透上海2月6日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(7日)招标增发三期债，包括 追加发行在内总规模不超过180亿元人民币，期限包括一年、七年和10年。 上述三期债为农发行2017年第13期 、2018年第一期 和 2017年第15期 的增发债，票面利率依次为4.02%、4.98%和4.39%。 具体发行条款如下： 2017年第13期/2018年第一期/2017年第15期增发债 ------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：70亿；7年：30亿；10年：50亿 追加上限 各可追加不超过10亿元 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 2月7日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 2月9日 起息日 1年：2017/11/10；7年：2018/1/12； 10年：2017/9/8 发行期 2月8日-2月9日 上市日 2月12日 基本承销额 无 承揽费 1年：0.05%；7/10年：0.15% ------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)