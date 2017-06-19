中国新债：农发行周三将招标增发至多230亿元四期债，期限1/3/5/10年

路透上海6月19日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(21日)招标增发四期固息债 ，包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和10年 。 上述四期债分别为该行今年第八期 、第七期 、第九期 和第五期 增发债，票面利率为3.61%、3.98%、4.13%和3.8 5%。首场招标结束后，一年和10年期各可追加不超过10亿元，三年和五年期各可追加不超过 15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/7/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿，可追加不超过10亿 3年：50亿，可追加不超过15亿 5年：50亿，可追加不超过15亿 10年：40亿，可追加不超过10亿 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3年：6月21日下午14:00-15:00 5/10年：6月21日下午14:00-15:30 追加投标时间为首场中标确认后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 6月23日 起息日 1/5年：2017/4/21；3年：2017/4/19；10年：2017/1/6 发行期 6/22-6/23 上市日 6月27日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% ------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)