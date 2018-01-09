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中国新债：农发行周三招标发行至多150亿三期债，期限一、七和10年
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January 9, 2018 / 2:27 AM / 2 days ago

中国新债：农发行周三招标发行至多150亿三期债，期限一、七和10年

1 分钟阅读

    路透上海1月9日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(10日)招标发行三期固息债
，包括追加规模在内，总额至多150亿元人民币，期限包括一年、七年和10年。
    
    上述三期债中，七年期为该行2018年第一期新发，其余两期分别为该行2017年第13期C
N170413=CFXS和2017年第15期               增发债，票面利率为4.02%和4.39%。
            
    具体发行条款如下：          
 
        2018年第一期新发及2017年第13/15期增发债
   ------------------------------------------------
    招标规模上限    1年：60亿；7/10年：各30亿
    追加上限        均各可追加不超过10亿元
    期限/计息方式   1/7/10年固息
    招标时间        1月10日下午14:00-15:00
    招标方式        单一利率/价格中标(荷兰式)
    缴款日          1月12日
    起息日          1年：2017/11/10；7年：1/12；10年：2017/9/8
    发行期          1月11日-1月12日
    上市日          1月16日
    基本承销额      无
    承揽费          1年：0.05%；7/10年：0.15%
    ------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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