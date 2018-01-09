中国新债：农发行周三招标发行至多150亿三期债，期限一、七和10年

路透上海1月9日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(10日)招标发行三期固息债 ，包括追加规模在内，总额至多150亿元人民币，期限包括一年、七年和10年。 上述三期债中，七年期为该行2018年第一期新发，其余两期分别为该行2017年第13期C N170413=CFXS和2017年第15期 增发债，票面利率为4.02%和4.39%。 具体发行条款如下： 2018年第一期新发及2017年第13/15期增发债 ------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿；7/10年：各30亿 追加上限 均各可追加不超过10亿元 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 1月10日下午14:00-15:00 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 1月12日 起息日 1年：2017/11/10；7年：1/12；10年：2017/9/8 发行期 1月11日-1月12日 上市日 1月16日 基本承销额 无 承揽费 1年：0.05%；7/10年：0.15% ------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)