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January 16, 2018 / 3:44 AM / in 2 days

中国新债：农发行周三招标发行至多150亿元三期债，期限三、七和10年

1 分钟阅读

    路透北京1月16日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(17日)招标发行三期固息债
，包括追加规模在内，总额至多150亿元人民币，期限包括三年(剩余期限约两个月)、七年
和10年。
    
    上述三期债分别为该行2015年第六期               (剩余期限约两个月)、2018年第
一期               和2017年第15期               增发债，票面利率为3.83%、4.98%和
4.39%。
            
    具体发行条款如下：          
 
        2015年第六期、2018年第一期及2017年第15期增发债
   ------------------------------------------------
    招标规模上限    3年(剩余期限约两个月)：60亿；
                    7/10年：各30亿
    追加上限        均各可追加不超过10亿元
    期限/计息方式   3/7/10年固息
    招标时间        1月17日下午14:00-15:00
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          1月19日
    起息日          3年：2015/3/10；7年：2018/1/12；10年：2017/9/8
    发行期          1月18日-1月19日
    上市日          1月23日
    基本承销额      无
    承揽费          3年：0.05%；7/10年：0.15%
   ------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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