中国新债：农发行周三招标发行至多150亿元三期债，期限三、七和10年

路透北京1月16日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(17日)招标发行三期固息债 ，包括追加规模在内，总额至多150亿元人民币，期限包括三年(剩余期限约两个月)、七年 和10年。 上述三期债分别为该行2015年第六期 (剩余期限约两个月)、2018年第 一期 和2017年第15期 增发债，票面利率为3.83%、4.98%和 4.39%。 具体发行条款如下： 2015年第六期、2018年第一期及2017年第15期增发债 ------------------------------------------------ 招标规模上限 3年(剩余期限约两个月)：60亿； 7/10年：各30亿 追加上限 均各可追加不超过10亿元 期限/计息方式 3/7/10年固息 招标时间 1月17日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月19日 起息日 3年：2015/3/10；7年：2018/1/12；10年：2017/9/8 发行期 1月18日-1月19日 上市日 1月23日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；7/10年：0.15% ------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)