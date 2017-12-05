中国新债：农发行周三招标增发至多160亿三期债，期限三和五年

路透上海12月5日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(6日)招标增发三期固息债 ，包括追加规模在内，总额不超过160亿元人民币，期限包括三年和五年，其中2015年第六 期增发债实际剩余期限约三个月。 上述三期债为农发行2015年第六期 、今年11期 和12期 的增发债，票面利率依次为3.83%、4.12%和4.21%。 具体发行条款如下： 2015年第6期；2017年11/12期增发债 ------------------------------------------------ 招标规模上限 3年(剩余期限三个月)：80亿； 3年：30亿；5年：20亿； 追加上限 三期债各可追加不超过10亿元 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 12月6日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 12月8日 起息日 3年(剩余期限三个月)：2015/3/10； 3/5年：2017/8/23 发行期 12月7日-12月8日 上市日 12月12日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；5年：0.1% ------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)