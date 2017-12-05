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中国新债：农发行周三招标增发至多160亿三期债，期限三和五年
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2017年12月5日 / 凌晨1点46分 / 2 天前

中国新债：农发行周三招标增发至多160亿三期债，期限三和五年

1 分钟阅读

    路透上海12月5日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(6日)招标增发三期固息债
，包括追加规模在内，总额不超过160亿元人民币，期限包括三年和五年，其中2015年第六
期增发债实际剩余期限约三个月。
    
    上述三期债为农发行2015年第六期               、今年11期               和12期
               的增发债，票面利率依次为3.83%、4.12%和4.21%。
                
    具体发行条款如下：          
 
                   2015年第6期；2017年11/12期增发债
   ------------------------------------------------
    招标规模上限    3年(剩余期限三个月)：80亿；
                    3年：30亿；5年：20亿；
    追加上限        三期债各可追加不超过10亿元
    期限/计息方式   3/5年固息
    招标时间        12月6日下午14:00-15:00
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          12月8日
    起息日          3年(剩余期限三个月)：2015/3/10；
                    3/5年：2017/8/23
    发行期          12月7日-12月8日
    上市日          12月12日
    基本承销额      无
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.1%
    ------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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