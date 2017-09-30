中国新债：农发行10月11日招标增发至多200亿元三期债，期限1/7/10年

路透上海9月30日 - 中国农业发展银行周六公告，将于10月11日招标增发三期固息债， 包括追加发行在内，总计规模不超过200亿元人民币，期限一年、七年和10年。 上述三期债分别为该行今年第10期 、第四期 、第15期 的增发债，票面利率依次为3.58%、3.83%和4.39%；首场招标结束后，三期 债均各可追加不超过10亿元。 具体发行条款如下： 2017年第10/4/15期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：70亿，各可追加不超过10亿 7年：30亿，可追加不超过10亿 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 10月11日下午14:00-15:00 追加投标时间为首场中标确认后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 10月13日 起息日 1年：2017/7/26；7年：2017/1/6； 10年：2017/9/8 发行期 10/12-10/13 上市日 10月17日 基本承销额 无 承揽费 1年：0.05%；7/10年：0.15% ------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)