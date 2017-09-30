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中国新债：农发行10月11日招标增发至多200亿元三期债，期限1/7/10年
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2017年9月30日 / 凌晨1点46分 / 21 天前

中国新债：农发行10月11日招标增发至多200亿元三期债，期限1/7/10年

1 分钟阅读

    路透上海9月30日 - 中国农业发展银行周六公告，将于10月11日招标增发三期固息债，
包括追加发行在内，总计规模不超过200亿元人民币，期限一年、七年和10年。
    
    上述三期债分别为该行今年第10期               、第四期               、第15期
               的增发债，票面利率依次为3.58%、3.83%和4.39%；首场招标结束后，三期
债均各可追加不超过10亿元。
        
    具体发行条款如下：          
 
                    2017年第10/4/15期增发债 
   ------------------------------------------------------
    招标规模上限    1/10年：70亿，各可追加不超过10亿
                    7年：30亿，可追加不超过10亿
    期限/计息方式   1/7/10年固息
    招标时间        10月11日下午14:00-15:00
                    追加投标时间为首场中标确认后30分钟
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          10月13日
    起息日          1年：2017/7/26；7年：2017/1/6；
                    10年：2017/9/8
    发行期          10/12-10/13
    上市日          10月17日
    基本承销额      无
    承揽费          1年：0.05%；7/10年：0.15%
    ------------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

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