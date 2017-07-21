中国新债：匈牙利下周三拟在银行间债市发行10亿元熊猫债，期限三年

路透上海7月21日 - 上海清算所周五公告显示，匈牙利下周三(26日)拟在中国银行间市场发行10亿元人民币债券，期限三年；继韩国、波兰之后，匈牙利有望成为第三家发行熊猫债的主权国家。

中国银行和汇丰银行(中国)为匈牙利该期人民币债的联席主承销商。该期债将于26日簿记建档和发行，27日缴款，28日起可流动转让。联合资信评估有限公司对本期债券评级为AAA。

公告显示，除银行间市场的境内机构投资者外，境外投资者还可以通过“债券通”参与认购。

本期债券的净募集资金将汇出境外兑换为欧元为发行人所使用，未来用途可能包括支持一带一路的有关倡议。具体而言，募集资金将用于偿还其到期债务，并为其财政预算开支和其他支出提供资金。

2015年12月，韩国在银行间债市发行了30亿元三年期人民币债券，是首个发行熊猫债的主权国家。2016年8月，波兰也进入中国银行间债市，发行了30亿元三年期人民币计价债券。

截至2016年末，中国国债券市场境外发债主体已包括境外非金融企业、金融机构、国际开发机构以及外国政府等，累计发行631亿元人民币熊猫债。中国证监会副主席姜洋今年6月曾表示，未来将鼓励符合条件的“一带一路”沿线国家的企业发行熊猫债。(完)

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