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中国新债：北京下周四将发行140.7亿一般和专项地方债，期限三和10年
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2017年11月23日 / 上午9点56分 / 更新于 1 天前

中国新债：北京下周四将发行140.7亿一般和专项地方债，期限三和10年

2 分钟阅读

    路透上海11月23日 - 中国北京市财政局周四公告称，将于下周四(30日)招标发行总额140.7104亿元人民币的一般和专项地方债，均包括三年和10年两个期限。
    
    本次一般债和专项债全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级全部为AAA级。    
        
    具体发行明细如下：   
      类别         期限   规模(亿元)       招标时间          起息日
    一般债券       3年     38.3364    11月30日9:30-10:10    12月1日
                   10年     1.174                               
      小计                 39.5104                              
    专项债券       3年        25      11月30日10:30-11:10   12月1日
                   10年      76.2                               
      小计                  101.2                               
      总计                 140.7104                             
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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