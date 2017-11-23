中国新债：北京下周四将发行140.7亿一般和专项地方债，期限三和10年

路透上海11月23日 - 中国北京市财政局周四公告称，将于下周四(30日)招标发行总额140.7104亿元人民币的一般和专项地方债，均包括三年和10年两个期限。 本次一般债和专项债全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级全部为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 一般债券 3年 38.3364 11月30日9:30-10:10 12月1日 10年 1.174 小计 39.5104 专项债券 3年 25 11月30日10:30-11:10 12月1日 10年 76.2 小计 101.2 总计 140.7104 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞；审校 张喜良)