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中国新债：北京周五首发90亿土地储备专项债，同日招标138亿普通专项债
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2017年7月10日 / 凌晨1点22分 / 1 个月前

中国新债：北京周五首发90亿土地储备专项债，同日招标138亿普通专项债

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月10日 - 中国北京市财政局上周五晚间公告，将于本周五(14日)首次招标发
行总额90亿元人民币的多期土地储备专项债券，期限含三年和五年，这是财政部宣布开展土
地储备专项债以来的首个发行公告。
    
    另外，该市同日还将招标发行总额138亿元的普通专项债券，期限包括五年(两期)、七
年和10年期。
    
    上述土地专项债全部为新增债券，涉及朝阳等四个区，中债资信评估公司对债券评级均
为AAA，以下为发行明细：    
 行政区域  规模(亿元  期限         招标时间           发行期
               )                                    
  朝阳区     13.1     3年   7月14日下午15:00-15:40   7月17日
  朝阳区     30.5     5年                                
  东城区      3.6     5年                                
 石景山区    36.3     5年                                
  大兴区      6.5     5年                                
 金额合计     90                                         
    北京市同日招标的普通专项债为今年第二批专项债，全部为新增债券，中债资信评估对
债券评级均为AAA，以下为发行明细：   
   类别     期限   规模(亿元        招标时间          发行期
                       )                             
 专项债券   5年      56.5     7月14日下午14:00-14:4   7月17日
                                        0            
            5年       10                             
            7年      39.8                            
            10年     31.7                                
   总计               138                                
    上述土地专项债和普通专项债均采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下
限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，
上限为该平均值上浮15%。    
      
    财政部6月初发布通知，宣布试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内
人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望
陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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