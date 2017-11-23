中国新债：吉林下周四将发行33.6亿一般和收费公路专项债，期限5/10年

路透北京11月23日 - 中国吉林省财政厅周四公告，将于下周四(30日)招标发行总额33.578亿元人民币的一般地方债和收费公路专项债，其中一般债期限仅含10年，收费公路专项债则含五年和10年。 本次一般地方债发行总额18.398亿元，其中新增债券3.2364亿元，置换债券15.1616亿元；专项债券15.18亿元，全部为新增债券。 两批债通过财政部政府债券发行系统招投标，联合资信评估有限公司对上述债券评级全部为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 一般债券 10年 18.398 11月30日14:00-14:40 12月1日 小计 18.398 收费公路专项债 5年 6.35 11月30日15:00-15:40 12月1日 券 10年 8.83 小计 15.18 总计 33.578 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮25%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明；审校 张喜良)