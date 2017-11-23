FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国新债：吉林下周四将发行33.6亿一般和收费公路专项债，期限5/10年
频道
专题
韩国真航空预计中国赴韩游需求将从1月起反弹
半岛局势
韩国真航空预计中国赴韩游需求将从1月起反弹
中国股市“见顶”为时尚早 A股明年入摩可看高一线--安联
中国财经
中国股市“见顶”为时尚早 A股明年入摩可看高一线--安联
焦点：美国感恩节线上销售激增 实体店表现好于前两年
深度分析
焦点：美国感恩节线上销售激增 实体店表现好于前两年
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月23日 / 早上8点11分 / 更新于 1 天前

中国新债：吉林下周四将发行33.6亿一般和收费公路专项债，期限5/10年

2 分钟阅读

    路透北京11月23日 - 中国吉林省财政厅周四公告，将于下周四(30日)招标发行总额33.578亿元人民币的一般地方债和收费公路专项债，其中一般债期限仅含10年，收费公路专项债则含五年和10年。
    
    本次一般地方债发行总额18.398亿元，其中新增债券3.2364亿元，置换债券15.1616亿元；专项债券15.18亿元，全部为新增债券。
    
    两批债通过财政部政府债券发行系统招投标，联合资信评估有限公司对上述债券评级全部为AAA级。
    
    具体发行明细如下：   
      类别         期限   规模(亿元)       招标时间          起息日
    一般债券       10年     18.398    11月30日14:00-14:40   12月1日
      小计                  18.398                              
 收费公路专项债    5年       6.35     11月30日15:00-15:40   12月1日
       券                                                  
                   10年      8.83                               
      小计                  15.18                               
      总计                  33.578                              
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮25%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below