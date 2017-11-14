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中国新债：四川下周一将发行93.14亿元一般和专项地方债，期限3-10年
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2017年11月14日 / 凌晨12点35分 / 2 天前

中国新债：四川下周一将发行93.14亿元一般和专项地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透上海11月14日 - 中国四川省财政厅周一晚公告，将于下周一(20日)招标发行总额9
3.14亿元人民币一般和专项地方债，期限三、五、七、10年。
    
    其中，一般债为四川省今年第五至八期第一次续发行，全部为置换债券；专项债为四川
今年第17-20期债券，全部为新增债券。两批债通过财政部政府债券发行系统招投标，中债
资信评估有限责任公司对上述债券评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元)        招标时间         起息日
    一般债券       3年        6        11月20日9:30-10:10    5月23日
                   5年        6                                 
                   7年        6                                 
                   10年       2                                 
      小计                    20                                
    专项债券       3年        22       11月20日10:30-11:10   11月21
                                                               日
                   5年        22                                
                   7年        22                                
                   10年      7.14                               
      小计                  73.14                               
      总计                  93.14                               
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债
国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该
平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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