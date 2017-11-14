中国新债：四川下周一将发行93.14亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月14日 - 中国四川省财政厅周一晚公告，将于下周一(20日)招标发行总额9 3.14亿元人民币一般和专项地方债，期限三、五、七、10年。 其中，一般债为四川省今年第五至八期第一次续发行，全部为置换债券；专项债为四川 今年第17-20期债券，全部为新增债券。两批债通过财政部政府债券发行系统招投标，中债 资信评估有限责任公司对上述债券评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 一般债券 3年 6 11月20日9:30-10:10 5月23日 5年 6 7年 6 10年 2 小计 20 专项债券 3年 22 11月20日10:30-11:10 11月21 日 5年 22 7年 22 10年 7.14 小计 73.14 总计 93.14 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债 国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该 平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)