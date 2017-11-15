FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国新债：四川下周二发122.54亿元一般和土储专项地方债，期限3-10年
频道
专题
基金经理认为英镑交易应比照新兴市场货币
路透精英汇
基金经理认为英镑交易应比照新兴市场货币
独家：美国25家银行启用实时支付系统 转账速度将可大幅提高
深度分析
独家：美国25家银行启用实时支付系统 转账速度将可大幅提高
嘉实等基金公司再下调乐视网估值 较半个月前折价一半
中国财经
嘉实等基金公司再下调乐视网估值 较半个月前折价一半
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月15日 / 凌晨1点01分 / 1 天前

中国新债：四川下周二发122.54亿元一般和土储专项地方债，期限3-10年

3 分钟阅读

    路透上海11月15日 - 中国四川省财政厅周二晚公告，将于下周二(21日)招标发行总额122.54亿元人民币一般地方债和土地储备专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年；土储专项债共13期，期限五年。
    
    上述一般债全部为置换债券，土地储备专项债全部为新增债券。两批债通过财政部上海证券交易所债券发行系统招投标，中债资信评估有限责任公司对上述债券评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元)         招标时间         起息日
    一般债券       3年        28       11月21日13:30-14:10    11月22
                                                                日
                   5年        28                                 
                   7年        28                                 
                   10年     11.68                                
      小计                  95.68                                
 土地储备专项债                                                  
       券                                                     
     成都市        5年        10       11月21日14:30-15:10    11月22
                                                                日
     自贡市        5年       1.52                                
    攀枝花市       5年       0.4                                 
     泸州市        5年       6.14                                
     绵阳市        5年       0.5                                 
     广元市        5年       0.8                                 
     内江市        5年       0.43                                
     乐山市        5年        1        11月21日15:30-16:10    11月22
                                                                日
     广安市        5年       0.73                                
     达州市        5年       0.23                                
     眉山市        5年       0.83                                
     巴中市        5年       3.78                                
 凉山彝族自治州    5年       0.5                                 
      小计                  26.86                                
      总计                  122.54                               
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below