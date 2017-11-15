中国新债：四川下周二发122.54亿元一般和土储专项地方债，期限3-10年

路透上海11月15日 - 中国四川省财政厅周二晚公告，将于下周二(21日)招标发行总额122.54亿元人民币一般地方债和土地储备专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年；土储专项债共13期，期限五年。 上述一般债全部为置换债券，土地储备专项债全部为新增债券。两批债通过财政部上海证券交易所债券发行系统招投标，中债资信评估有限责任公司对上述债券评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 一般债券 3年 28 11月21日13:30-14:10 11月22 日 5年 28 7年 28 10年 11.68 小计 95.68 土地储备专项债 券 成都市 5年 10 11月21日14:30-15:10 11月22 日 自贡市 5年 1.52 攀枝花市 5年 0.4 泸州市 5年 6.14 绵阳市 5年 0.5 广元市 5年 0.8 内江市 5年 0.43 乐山市 5年 1 11月21日15:30-16:10 11月22 日 广安市 5年 0.73 达州市 5年 0.23 眉山市 5年 0.83 巴中市 5年 3.78 凉山彝族自治州 5年 0.5 小计 26.86 总计 122.54 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)