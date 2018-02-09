中国新债：国开行下周一将增发至多250亿元四期债，期限2/3/5/10年

路透上海2月9日 - 中国国家开发银行周五公告，将于下周一（12日）招标增发四期固息债，金额至多250亿元人民币，期限包括两年、三年、五年和10年。

上述四期债分别为国开行今年第二期、2017年第九期和第12期以及2018年第五期增发债，票面利率分别为4.53%、4.14%、4.44%和4.88%。

国开行周四招标新发了50亿元10年固息债180205，票面利率4.88%，稍低于市场预期，为时隔一个月后首次招标发行该期限品种。

具体发行条款如下：

2018年2期/2017年9期和12期/2018年5期增发

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招标上限 2/10年：50亿；3年：70亿；5年：80亿

期限/计息方式 2/3/5/10年固息

招标时间 2/3/5年：2月12日9:30-10:30

10年：2月12日9:30-11:10

招标方式 单一价格（荷兰式）

缴款日 2月26日

起息日 2年：2018/2/7；3年：2017/9/11

5年：2017/11/9；10年：2018/2/9

分销期 2月13日-2月26日

上市日 2月28日

基本承销额 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 2/3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

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here (发稿 边竞； 审校 乔艳红)