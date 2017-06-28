中国新债：国开行下周二发240亿三期债，为其首次面向境内外投资者发行

路透上海6月28日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(7月4日)首次 面向境内外投资者招标发行总额不超过240亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和1 0年；其中一年期可追加不超过40亿元，专门用于商业银行柜台分销。此为继农发行后，政 策性金融债再向境外投资者发行。 上述三期债中一年期为该行今年第七期新发债，首场招标结束后，可向工商银行<60139 8.SS>、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不超过5亿元、30亿元、5亿元当期 债券；另外两期为第五期 和第10期 的增发债，票面利率分 别为3.88%和4.04%。 国开行公告并称，本次金融债券发行采取境内外协同配合机制，境内聘请中国银行<601 988.SS>、中信证券 、农业银行 等机构担任主承销商，并由中资银 行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团，境外投资者可通过承销团成员参与投标。 境外聘请汇丰银行（香港）、建设银行（亚洲）、日本三菱东京日联银行香港分行、星 展银行、交通银行香港分行等担任跨境协调人。 中国农业发展银行稍早公告称，下周一(7月3日)招标增发三期固息债，包括境外专场追 加在内，总规模至多160亿元，期限包括一年、三年和五年。此为政策性金融债首设境外投 标专场，也标志着“债券通”（中国内地与香港债券市场互联互通）即将正式启动。 国开行具体发行条款如下： 2017年第7期新发和第5/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：50亿，可追加不超过40亿元柜台债 3年：50亿；10年：100亿 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 7月4日9:30-10:30 追加投标时间10:50-11:00 招标方式 单一利率/价格(荷兰式) 缴款日 均为7月11日； 起息日 1年：2017/7/11；3年：2017/4/19 10年：2017/4/10 分销期 7/5-7/11；柜台债：7/5-7/10 上市日 7月13日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 均无 ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)