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中国新债：国开行下周二发240亿三期债，为其首次面向境内外投资者发行
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2017年6月28日 / 上午10点38分 / 1 个月前

中国新债：国开行下周二发240亿三期债，为其首次面向境内外投资者发行

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海6月28日 - 中国国家开发银行         周三公告，将于下周二(7月4日)首次
面向境内外投资者招标发行总额不超过240亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和1
0年；其中一年期可追加不超过40亿元，专门用于商业银行柜台分销。此为继农发行后，政
策性金融债再向境外投资者发行。
    
    上述三期债中一年期为该行今年第七期新发债，首场招标结束后，可向工商银行<60139
8.SS>、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不超过5亿元、30亿元、5亿元当期
债券；另外两期为第五期               和第10期               的增发债，票面利率分
别为3.88%和4.04%。
    
    国开行公告并称，本次金融债券发行采取境内外协同配合机制，境内聘请中国银行<601
988.SS>、中信证券           、农业银行           等机构担任主承销商，并由中资银
行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团，境外投资者可通过承销团成员参与投标。
    
    境外聘请汇丰银行（香港）、建设银行（亚洲）、日本三菱东京日联银行香港分行、星
展银行、交通银行香港分行等担任跨境协调人。
    
    中国农业发展银行稍早公告称，下周一(7月3日)招标增发三期固息债，包括境外专场追
加在内，总规模至多160亿元，期限包括一年、三年和五年。此为政策性金融债首设境外投
标专场，也标志着“债券通”（中国内地与香港债券市场互联互通）即将正式启动。             
    
    
    国开行具体发行条款如下：

                     2017年第7期新发和第5/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1年：50亿，可追加不超过40亿元柜台债
                    3年：50亿；10年：100亿  
    期限/计息方式   1/3/10年固息
    招标时间        7月4日9:30-10:30
                    追加投标时间10:50-11:00
    招标方式        单一利率/价格(荷兰式)
    缴款日          均为7月11日； 
    起息日          1年：2017/7/11；3年：2017/4/19
                    10年：2017/4/10
    分销期          7/5-7/11；柜台债：7/5-7/10                     
    上市日          7月13日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          均无
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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