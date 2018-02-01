中国新债：国开行下周二将发行至多230亿元三期固息债，含六个月贴现债

路透上海2月1日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(6日)招标发行 总额不超过230亿元金融债，期限包括五年、七年增发债及182天贴现债。 上述贴现债为国开行2018年第三期新发贴现债，五、七年为国开行2017年第12期CN170 212=CFXS、第八期 的增发债，票面利率为4.44%和4.30%。 具体发行条款如下： 2018年第3期贴现债/2017年12/8期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 182天：100亿；5年：80亿；7年：50亿 期限/计息方式 182天/5/7年固息 招标时间 2月6日9:30-10:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 2月8日 起息日 182天：2018/2/8； 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 2月7日-2月8日 上市日 2月12日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 182天：无；5/7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)