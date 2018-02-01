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February 1, 2018 / 3:14 AM / 2 days ago

中国新债：国开行下周二将发行至多230亿元三期固息债，含六个月贴现债

1 分钟阅读

    路透上海2月1日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(6日)招标发行
总额不超过230亿元金融债，期限包括五年、七年增发债及182天贴现债。
    
    上述贴现债为国开行2018年第三期新发贴现债，五、七年为国开行2017年第12期CN170
212=CFXS、第八期               的增发债，票面利率为4.44%和4.30%。
    
    具体发行条款如下：
    
                   2018年第3期贴现债/2017年12/8期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          182天：100亿；5年：80亿；7年：50亿     
    期限/计息方式     182天/5/7年固息
    招标时间          2月6日9:30-10:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            2月8日
    起息日            182天：2018/2/8；
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21
    分销期            2月7日-2月8日                      
    上市日            2月12日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            182天：无；5/7年：0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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