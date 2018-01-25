FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#达沃斯论坛
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
January 25, 2018 / 7:28 AM / a day ago

中国新债：国开行下周二将发行至多262亿元三期固息债，期限1/2/3年

2 分钟阅读

    路透上海1月25日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(30日)招标发
行三期固息债，包括向商业银行柜台追加发行在内，发行总额不超过262亿元人民币，期限
包括一、二和三年。
    
    上述三期债中，一年和三年期为国开行今年第一期和2017年第九期               的
增发债，票面利率均为4.14%，两年期为新发债。一至三年债券可向商业银行柜台追加发行
上限分别是56亿元、14亿元和12亿元。
    
    具体发行条款如下：
    
              2018年1期增发/2018年2期新发/2017年9期增发
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：60亿；2年：50亿；3年：70亿
    银行柜台追加上限  1年：56亿；2年：14亿；3年：12亿
    期限/计息方式     1/2/3年固息
    首场招标时间      1月30日9:30-10:30
    追加发行时间      首场投标结束后20分钟内
    招标方式          单一价格/利率（荷兰式）
    缴款日            2月7日
    起息日            1年：2018/1/29；2年：2018/2/7
                      3年：2017/9/11
    分销期            1月31日-2月7日(银行间市场)
                      1月31日-2月6日(商业银行柜台)
    上市日            2月9日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；2/3年：0.05%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below