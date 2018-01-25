中国新债：国开行下周二将发行至多262亿元三期固息债，期限1/2/3年

路透上海1月25日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(30日)招标发 行三期固息债，包括向商业银行柜台追加发行在内，发行总额不超过262亿元人民币，期限 包括一、二和三年。 上述三期债中，一年和三年期为国开行今年第一期和2017年第九期 的 增发债，票面利率均为4.14%，两年期为新发债。一至三年债券可向商业银行柜台追加发行 上限分别是56亿元、14亿元和12亿元。 具体发行条款如下： 2018年1期增发/2018年2期新发/2017年9期增发 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：60亿；2年：50亿；3年：70亿 银行柜台追加上限 1年：56亿；2年：14亿；3年：12亿 期限/计息方式 1/2/3年固息 首场招标时间 1月30日9:30-10:30 追加发行时间 首场投标结束后20分钟内 招标方式 单一价格/利率（荷兰式） 缴款日 2月7日 起息日 1年：2018/1/29；2年：2018/2/7 3年：2017/9/11 分销期 1月31日-2月7日(银行间市场) 1月31日-2月6日(商业银行柜台) 上市日 2月9日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；2/3年：0.05% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)