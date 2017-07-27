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中国新债：国开行下周二将发行至多270亿三期债，期限1/5/10年
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2017年7月27日 / 凌晨3点01分 / 12 天内

中国新债：国开行下周二将发行至多270亿三期债，期限1/5/10年

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透北京7月27日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(8月1日)招标
增发至多270亿元人民币三期固息债，期限包括一年、五年和10年。
    
    上述三期债为该行今年第七期               、第六期               和第10期CN1
70210=CFXS的增发债，票面利率分别为3.53%、4.02%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：
    
                     2017年第7/6/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限        1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿
    期限/计息方式   1/5/10年固息
    首场招标时间    8月1日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          8月3日
    起息日          1年：2017/7/11；5年：2017/4/17
                    10年：2017/4/10
    分销期          8/2-8/3
    上市日          8月7日
    基本承销额      无
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年 无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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