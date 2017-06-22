中国新债：国开行下周二将增发至多150亿三期固息债，期限3/5/7年

路透上海6月22日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(27日)招标增 发总额不超过150亿元人民币的三期固息债，期限包括三年、五年和七年。 上述三期债分别为该行今年第五期 、第六期 和第一期 的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/1期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿；5年：60亿；7年：30亿 期限/计息方式 3/5/7年固息 招标时间 6月27日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 6月29日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/17； 7年：2017/1/9 分销期 6/28-6/29 上市日 7月3日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)