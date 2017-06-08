中国新债：国开行下周二将增发至多205亿三期固息债，期限1/3/10年

路透上海6月8日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(13日)招标增发 总额不超过205亿元人民币的三期固息债，期限包括一年、三年和10年；其中一年期可追加 不超过25亿元，专门用于商业银行柜台分销。 上述三期债为该行今年第四期 、第五期 和第10期CN1 70210=CFXS的增发债，票面利率分别为3.20%、3.88%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿，可追加不超过25亿元柜台债 3年：40亿；10年：100亿 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 6月13日9:30-10:30 追加投标时间10:50-11:00 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1年：6月16日；3/10年：6月15日 起息日 1年：2017/3/13；3年：2017/4/19 10年：2017/4/10 分销期 1年：6/14-6/16；柜台债：6/14-6/15 3/10年：6/14-6/15 上市日 1年：6月20日；3/10年：6月19日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)