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22 天前
中国新债：国开行下周二将增发至多280亿元三期债，期限1/5/10年
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2017年7月13日 / 凌晨5点02分 / 22 天前

中国新债：国开行下周二将增发至多280亿元三期债，期限1/5/10年

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透上海7月13日 - 中国国家开发银行         周四公告称，将于下周二(18日)招标
增发总额不超过280亿元人民币的三期固息债，期限包括一年、五年和10年。
    
    上述三期债分别为该行今年第七期、第六期               和第10期               
的增发债，票面利率分别为3.53%、4.02%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                     2017年第7/6/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1年：60亿；5年：70亿；10年：150亿 
    期限/计息方式   1/5/10年固息
    招标时间        7月18日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          7月20日 
    起息日          1年：2017/7/11；5年：2017/4/17
                    10年：2017/4/10
    分销期          7/19-7/20
    上市日          7月24日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞；审校 乔艳红)

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