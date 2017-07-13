中国新债：国开行下周二将增发至多280亿元三期债，期限1/5/10年

路透上海7月13日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(18日)招标 增发总额不超过280亿元人民币的三期固息债，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行今年第七期、第六期 和第10期 的增发债，票面利率分别为3.53%、4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第7/6/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿；5年：70亿；10年：150亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 7月18日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7月20日 起息日 1年：2017/7/11；5年：2017/4/17 10年：2017/4/10 分销期 7/19-7/20 上市日 7月24日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 乔艳红)